Arrestan al fundador de popular canal de Telegram ruso por corrupción a gran escala

1 minuto

Moscú, 27 feb (EFE).- El fundador y ex editor jefe del popular canal de Telegram ruso ‘Readovka’, Alexéi Kostiliov, fue arrestado este viernes por acusaciones de estafa a gran escala, informaron agencias rusas.

Kostiliov es acusado de «robo de unos 1.000 millones de rublos (unos 13 millones de dólares) al Ministerio de Defensa ruso durante la ejecución de contratos gubernamentales», según la investigación.

El caso está relacionado con un contrato para el suministro de drones al Ejército ruso, detallan las informaciones.

Readovka, que cuenta con más de dos millones de seguidores y apoya la campaña militar rusa en Ucrania, ya publicó un comunicado en el que confirmó la detención y aseguró que no estaba relacionada con las actividades del medio, que colabora activamente con los investigadores.EFE

