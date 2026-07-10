Arrestan al líder opositor de Guinea-Bisáu por un supuesto intento de golpe en octubre

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Nairobi, 10 jul (EFE).- El líder de la oposición de Guinea-Bisáu, Domingos Simões Pereira, fue arrestado este viernes y detenido en una comisaría de la capital por su presunta implicación en un supuesto intento de golpe de Estado en octubre de 2025.

Simões Pereira, líder del histórico Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), fue conducido a las celdas de la Segunda Escuadra de la Policía de Orden Pública en Bisáu para cumplir la medida decretada por el juez militar Mamadu Embaló, según recogen medios locales.

Minutos antes, el político fue conducido al Tribunal Militar Superior para conocer la resolución, pero sus abogados no comparecieron en la vista tras denunciar que el proceso se desarrolla «al margen de la ley», ya que no fueron notificados y aseguraron que la causa responde a motivaciones políticas.

La orden de ingreso en prisión representa un drástico endurecimiento de las medidas cautelares respecto al jueves, cuando el mismo tribunal militar había dictaminado inicialmente el arresto domiciliario para el líder opositor tras ser sometido a un nuevo interrogatorio.

Su defensa insiste en que el político no participó ni tenía conocimiento de ninguna acción para subvertir el orden constitucional.

Pereira ya había permanecido recluido unos 60 días entre noviembre del año pasado y enero de este año, tras ser arrestado en el marco del golpe de Estado del 26 de noviembre de 2025, cuando el Ejército derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló antes de la publicación de los resultados de las elecciones generales.

El líder del PAIGC logró salir de la cárcel y pasar a arresto domiciliario en enero gracias a la mediación diplomática de una delegación enviada por Senegal.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, fue acusado por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil de propiciar el golpe para evitar su supuesta derrota en los comicios.

Tras el golpe, el 27 de noviembre pasado, la junta militar en el poder nombró al general Horta N’ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, presidente para dirigir un período de transición de un año.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ha rechazado este programa y ha exigido a la junta militar bisauguienana una transición corta y liderada por un «gobierno inclusivo».

El golpe costó a Guinea-Bisáu la suspensión de todos los órganos decisorios tanto de la Cedeao como de la Unión Africana (UA) mientras no se restablezca el orden constitucional.

La junta militar emitió un decreto en el que se compromete a celebrar nuevas elecciones presidenciales y legislativas el próximo 6 de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad institucional, habiendo registrado cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012) desde que obtuvo su independencia de Portugal en 1974. EFE

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