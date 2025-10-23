Arrestan en Brasil a una española que pretendía embarcar a París con 12 kilos de cocaína

1 minuto

Río de Janeiro, 23 oct (EFE).- Las autoridades brasileñas arrestaron en la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro a una española de 31 años que pretendía embarcar rumbo a París con 12 kilos de cocaína escondidos en su equipaje, informaron este jueves fuentes oficiales.

La droga fue encontrada en el fondo falso de una de las maletas despachadas por la española, cuya identidad no fue revelada, durante una inspección de rutina, informó la Policía Federal en un comunicado.

La Policía Federal divulgó los vídeos del momento en que los agentes, en presencia de la extranjera, abren la maleta, la revisan y descubren el compartimiento falso, del que retiran un paquete envuelto en plástico negro.

Las imágenes también muestran el momento en que los agentes federales descubren un polvo blanco dentro del paquete y avisan a la mujer que tienen que someterlo a una prueba y el momento en que el polvo, examinado con sustancias químicas, toma un color azul que indica la presencia del alcaloide.

En los vídeos se puede escuchar la voz de la española diciendo que no entiende lo que ocurre y alegando que va a perder su vuelo.

La mujer fue detenida en flagrante en el aeropuerto y enviada a una prisión de Río de Janeiro, en donde aguardará el juicio por el crimen de tráfico internacional de drogas, que en Brasil es castigado con penas de entre 5 y 15 años de prisión. EFE

cm/ed/lar