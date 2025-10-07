The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Arrestan en Foggia (Italia) a mafioso Gesualdo, entre los fugitivos más peligrosos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 7 oct (EFE).- Los Carabineros arrestaron esta madrugada a Leonardo Gesualdo, de 39 años, considerado uno de los miembros destacados de un clan mafioso que pertenece a la ‘Sociedad de Foggia’, en la región de Apulia, en el sur de Italia, buscado por la Justicia desde 2000 tras escapar de una redada y en la lista de los fugitivos más peligrosos.

Se le buscaba desde 2020 tras escapar de la redada de la operación ‘Decimabis’ y estaba condenado a 12 años de prisión por asociación mafiosa, informaron este martes en una nota los Carabineros.

Gesualdo, que figuraba en la lista de los fugitivos más peligrosos, fue detenido en una vivienda a las afueras de Foggia mientras dormía y no opuso resistencia. Durante el registro, se encontró una pistola con seis cartuchos en el cargador.

Fue sorprendido mientras dormía por las explosiones que acompañaron la entrada de los carabineros que llegaron hasta esta casa tras las investigaciones realizadas en los últimos meses del Comando Provincial de Foggia, bajo la coordinación de la Dirección antimafia de Bari, dirigidas por el fiscal Roberto Rossi.

El arrestado escapó de la redada de 2000 en la que fueron arrestadas cerca 40 personas de los clanes que conforman la denominada «Sociedad de Foggia» y que controlaban las actividades económicas de la zona mediante la intimidación y el sometimiento, en detrimento de comerciantes y empresarios.

Los 40 detenidos, en 15 provincias italianas, estaban acusados ​​de conspiración mafiosa, complicidad externa en conspiración mafiosa, extorsión, intento de extorsión, usura, manipulación de licitaciones y tráfico de drogas, todos ellos agravados por métodos mafiosos.

En el juicio en primera instancia que concluyó a mediados de septiembre se emitieron condenas por un total de más de 110 años de prisión a los imputados. EFE

ccg/alf

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR