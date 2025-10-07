Arrestan en Foggia (Italia) a mafioso Gesualdo, entre los fugitivos más peligrosos

2 minutos

Roma, 7 oct (EFE).- Los Carabineros arrestaron esta madrugada a Leonardo Gesualdo, de 39 años, considerado uno de los miembros destacados de un clan mafioso que pertenece a la ‘Sociedad de Foggia’, en la región de Apulia, en el sur de Italia, buscado por la Justicia desde 2000 tras escapar de una redada y en la lista de los fugitivos más peligrosos.

Se le buscaba desde 2020 tras escapar de la redada de la operación ‘Decimabis’ y estaba condenado a 12 años de prisión por asociación mafiosa, informaron este martes en una nota los Carabineros.

Gesualdo, que figuraba en la lista de los fugitivos más peligrosos, fue detenido en una vivienda a las afueras de Foggia mientras dormía y no opuso resistencia. Durante el registro, se encontró una pistola con seis cartuchos en el cargador.

Fue sorprendido mientras dormía por las explosiones que acompañaron la entrada de los carabineros que llegaron hasta esta casa tras las investigaciones realizadas en los últimos meses del Comando Provincial de Foggia, bajo la coordinación de la Dirección antimafia de Bari, dirigidas por el fiscal Roberto Rossi.

El arrestado escapó de la redada de 2000 en la que fueron arrestadas cerca 40 personas de los clanes que conforman la denominada «Sociedad de Foggia» y que controlaban las actividades económicas de la zona mediante la intimidación y el sometimiento, en detrimento de comerciantes y empresarios.

Los 40 detenidos, en 15 provincias italianas, estaban acusados ​​de conspiración mafiosa, complicidad externa en conspiración mafiosa, extorsión, intento de extorsión, usura, manipulación de licitaciones y tráfico de drogas, todos ellos agravados por métodos mafiosos.

En el juicio en primera instancia que concluyó a mediados de septiembre se emitieron condenas por un total de más de 110 años de prisión a los imputados. EFE

ccg/alf

(vídeo)