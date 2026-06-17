Arrestan en México a hombre con presuntos nexos con Cártel del Golfo y Cártel Jalisco

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- Tres personas, una mujer y dos hombres, entre ellos, un presunto narcotraficante ligado al grupo criminal Cártel del Golfo (CDG) y exintegrante de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes cuentan con orden de extradición a Estados Unidos, fueron arrestados en el estado de Colima, oeste de México.

En un comunicado emitido este martes, las autoridades señalaron que el detenido es Valdemar ‘N’, alias Valdo, identificado como presunto integrante del Cártel del Golfo, considerado como objetivo prioritario por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y diversos hechos violentos.

El sujeto, se apuntó, es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína, y es identificado como presunto autor intelectual de múltiples homicidios tanto en México como en Estados Unidos.

Según la nota, las investigaciones indican que Valdemar ‘N’ habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del CJNG; sin embargo, tras desacuerdos internos abandonó dicha organización para incorporarse a las filas del CDG, donde continuó desarrollando actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Además, como parte del operativo, los agentes de distintas agencias de seguridad también aprehendieron a Ramón ‘N’ y Cristina ‘N’ en el municipio de Ixtlahuacán, estado de Colima, quienes contaban con órdenes de detención con fines de extradición, por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República de México en Colima, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial. EFE

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