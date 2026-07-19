Arrestan en Miami a Andrew y Tristan Tate por nuevos cargos de la Justicia británica

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Washington, 18 jul (EFE).- Los hermanos Andrew y Tristan Tate, ambos controvertidos rostros de las redes sociales, fueron arrestados este sábado en Miami, debido a los nuevos cargos presentados por la Justicia británica, por violación, agresión sexual y trata de personas, según informó el Servicio de Marshals estadounidense.

Los cargos son relacionados con cuatro víctimas adicionales dentro de la trama de explotación sexual por la que los hermanos están encarando causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos y que originalmente involucraban a tres mujeres denunciantes.

La Fiscalía de la Corona (CPS) detalló en un comunicado que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos «relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema».

A su vez, también decidió procesar a Tristan, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Según CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Tras su arresto, la fiscalía británica solicitará la extradición de ambos en relación con los 21 cargos que ambos ya encaraba y las acusaciones adicionales que se han anunciado hoy.

Sobre Andrew ya pesaban diez cargos por violación, lesiones trata de personas o gestión de prostitución con fines de lucro, mientras que Tristan había sido acusado por once delitos de violación, lesiones y trata de personas.

En junio la Fiscalía rumana anunció que amplia la investigación, abierta hace casi cuatro años, contra los hermanos británico-estadounidenses en el marco de la trama, en la que también se les atribuye un posible delito de blanqueo de capitales. EFE

asb/gad