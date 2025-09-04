Arrestan en República Dominicana a albanés vinculado a once toneladas de cocaína en Europa

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- Un ciudadano albanés fue detenido en la capital de la República Dominicana por su presunta vinculación con un cargamento de once toneladas de cocaína, del cual fueron incautados 600 kilogramos en Rotterdam, Países Bajos, entre el 7 y 8 de noviembre de 2020, además de financiar la adquisición de otros diez kilogramos en la misma ciudad, se informó este jueves.

El hombre fue identificado como Soni Pepa, de 40 años, cuya detención se concretó la tarde del miércoles a través de la oficina de la Interpol en Santo Domingo, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

Según los informes internacionales, Pepa integraba un grupo delictivo transnacional que operaba en varios países europeos y sudamericanos, con el objetivo de traficar importantes cantidades de narcóticos.

Al momento de su detención, a Pepa se le ocupó un pasaporte albanés, varios documentos de origen italiano, así como cinco celulares encriptados y dinero en efectivo.

El detenido fue enviado a la Dirección General de Migración para su posterior deportación. EFE

