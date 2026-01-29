Arresto dominciliario para exvicepresidente de Panamá acusado de corrupción

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- Un juzgado de garantías ordenó el arresto domiciliario y la prohibición de salida del país para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo (2019-2024), procesado por un caso de presunto enriquecimiento injustificado, informó este jueves una fuente judicial.

Estas medidas cautelares fueron dictaminadas por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, la noche del miércoles durante una audiencia en la que aceptó la imputación de delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado presentada por la Fiscalía.

El Órgano Judicial indicó en un comunicado que tanto Ministerio Público (MP, Fiscalía) como la defensa de Carrizo anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares, los cuales se evaluarán en una audiencia fijada para el jueves 12 de febrero próximo.

El proceso contra el exvicepresidente y ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se relaciona con un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República en el que se detalló un presunto enriquecimiento injustificado registrado entre los años 2019 y 2024, precisó el Órgano Judicial.

Carrizo fue detenido el martes a su llegada de Guatemala tras emitirse un día antes una orden de detención en su contra para llevarlo ante el juez por la causa que se le sigue, y que él asegura es producto de una presunta «persecución política».

El político de 42 años tuvo mucha visibilidad dentro del Ejecutivo que lideró Laurentino Cortizo (2019-2024), lo que llevó a que fuera señalado popularmente como una de las principales caras detrás de los múltiples escándalos de presunta corrupción atribuidos a dicha Administración desde sus inicios y que se incrementaron con la pandemia de la covid-19.

Carrizo consiguió un magro 5,8 % de los votos en los comicios generales del 2024 – la peor marca de un candidato presidencial en la historia del PRD, el partido que fue el brazo político del régimen militar (1968-1989) de Panamá. EFE

