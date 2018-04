Este contenido fue publicado el 13 de marzo de 2018 11:21 13 de marzo de 2018 - 11:21

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (25% de la cantidad global o 302 000 millones de barriles), según las cifras de 2016 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

(Keystone)

El fiscal general de Ginebra abrió una investigación penal contra altos directivos de una empresa de comercialización de petróleo con oficinas en esa ciudad y realizó dos arrestos, supuestamente vinculados con un plan de corrupción en Venezuela.

Associated Press (AP) informó este lunes que dos ejecutivos de la empresa Helsinge, en Ginebra, fueron arrestados por autoridades suizas. Las detenciones se habrían producido como consecuencia de una denuncia de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La Oficina del Fiscal General de Ginebra confirmó la investigación de ejecutivos de Helsinge no identificados por sospecha de corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero, pero declinó proporcionar detalles.

Helsinge fue fundada hace 14 años en Panamá y tiene oficinas en Miami, Ginebra y la Isla de Jersey.

PDVSA presentó una demanda contra un grupo de compañías de comercialización de petróleo por un esquema de corrupción multimillonaria para comprar productos de petróleo por debajo del valor de mercado.

La demanda acusa a Helsinge de obtener información interna y procedimientos de licitación fraudulenta al sobornar a funcionarios de PDVSA en un plan que arrojó ganancias ilícitas de miles de millones de dólares.

De acuerdo con la acusación Helsinge también proporcionó información privilegiada a otras empresas comerciales, incluidas Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oil Industries Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.

AP/Bloomberg/sb

