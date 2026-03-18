Arriba a Cuba la primera delegación del Convoy Nuestra América con ayuda humanitaria

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La Habana, 18 mar (EFE).- La primera delegación del Convoy Nuestra América llegó a Cuba con cerca de cinco toneladas de suministros médicos, en una muestra de apoyo frente al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., informó este miércoles la Internacional Progresista.

El grupo está compuesto por 120 representantes de diecinueve países, cincuenta asociaciones y colectivos, trece movimientos políticos y sindicatos, y cuatro eurodiputados, con suministros aportados desde Roma y Milán, Italia.

“Hemos llegado a Cuba. La delegación internacional del Convoy Nuestra América ha llegado a Cuba. ¡Solidaridad internacional frente a las amenazas de Trump! Cuba no está sola”, escribió la Internacional Progresista en redes sociales.

Según explicó por su parte el Gobierno cubano también en redes sociales, el donativo consiste en cinco toneladas de insumos médicos para cuatro hospitales de la capital, así como paneles solares y sistemas fotovoltaicos.

La víspera, los partidos Izquierda Italia y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS) señalaron en un comunicado que esta primera delegación es «una misión de solidaridad internacional» con medicamentos y material sanitario.

Además, activistas de organizaciones como la agencia italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba señalaron que “se está organizando una nueva misión en mayo y en organizar contenedores que partirán hacia la isla caribeña por mar para transportar el material”.

El próximo 21 de marzo se espera que arriben a La Habana varias embarcaciones procedentes de México como parte de este Convoy Nuestra América con un grupo de voluntarios y «comida, medicina y suministros esenciales» para la isla, de acuerdo con un comunicado de los organizadores.

Se espera que lleguen a La Habana en total más de 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y suministros humanitarios en barco, vuelo de carga y delegaciones de voluntarios de tres continentes.

Esta iniciativa está inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria. Se espera que entre los voluntarios participantes se encuentren, entre otros, la activista sueca Greta Thunberg y el izquierdista británico Jeremy Corbyn.

Cuba se encuentra en medio de profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional. EFE

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