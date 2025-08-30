Arropado por Trump, Bolsonaro afronta su veredicto por golpismo en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro conocerá a partir del martes su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo, una cita histórica para la democracia en Brasil, en la que Donald Trump se reservó un papel apoyando al ultraderechista.

Cinco jueces del tribunal supremo, incluido el emblemático y criticado Alexandre de Moraes, se reunirán durante cinco jornadas de audiencia entre el 2 y el 12 de septiembre en Brasilia para decidir si condenan o absuelven al exjefe de Estado (2019-2022) y a siete de sus excolaboradores.

La acusación es inédita y el desafío inmenso para la primera potencia de América Latina, enfrentada a una guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense con la esperanza de salvar a su aliado Bolsonaro.

Con 70 años, el exmandatario se expone a unos 40 años de prisión por, según la acusación, haber conspirado para garantizar su «mantenimiento autoritario en el poder» a pesar de la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

Según la fiscalía, el plan contemplaba incluso el asesinato de Lula antes de su investidura, y también del juez Moraes, con el «consentimiento» de Bolsonaro.

El líder de la derecha y extrema derecha de Brasil niega en bloque las acusaciones y denuncia una «persecución política».

Afirma haber sido víctima de un fraude electoral, y sus ataques sin pruebas al sistema de votación electrónica le valieron ser inelegible hasta 2030.

Interrogado por el supremo en junio, Bolsonaro simplemente reconoció haber intentado buscar «un dispositivo constitucional» para impedir la instalación de Lula.

En arresto domiciliario desde hace casi un mes en la capital brasileña y con tobillera electrónica, prevé seguir desde su casa el desenlace de su juicio, retransmitido en directo, según una fuente de su entorno.

«El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto», dijo el viernes en X su hijo Carlos.

Bolsonaro ha enfrentado recurrentes problemas de salud debido a una puñalada que sufrió en el estómago durante la campaña de 2018.

En caso de condena, que puede ser objeto de apelación, «es posible» que sea enviado de inmediato a prisión, indicó una fuente del tribunal.

– «Ruptura democrática» –

Para Brasil, que en 1985 salió de dos décadas de dictadura militar, el alcance del juicio es considerable.

«Es un momento histórico porque es la primera vez que un exjefe de Estado es procesado por intento de ruptura democrática», dice a la AFP la historiadora Martina Spohr, del centro universitario Fundación Getulio Vargas.

Este «juicio inédito refuerza nuestras instituciones democráticas», opina Spohr.

Pero el caso Bolsonaro abrió también una crisis diplomática y comercial sin precedentes con Estados Unidos.

Invocando una «caza de brujas» contra Bolsonaro, Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos de hasta 50% para algunas exportaciones brasileñas.

Washington también ha adoptado sanciones individuales contra funcionarios brasileños, empezando por el juez Moraes, tras una activa campaña en Estados Unidos del hijo de Bolsonaro y diputado, Eduardo Bolsonaro.

Pero estas presiones no surtieron efecto hasta el momento.

Al contrario, el expresidente es ahora sospechoso junto a su hijo de obstruir el juicio y, debido a un «riesgo de fuga», Moraes ordenó esta semana una vigilancia policial permanente del acusado.

– Elección presidencial 2026 –

Para este desenlace judicial, habrá alrededor del edificio del supremo un despliegue policial reforzado.

El lugar en sí mismo es un símbolo.

El 8 de enero de 2023, este tribunal fue, junto con el palacio presidencial y el Congreso, asaltado y saqueado por miles de bolsonaristas que exigían una intervención militar, una semana después de la investidura de Lula.

Independientemente de si es condenado y encarcelado, Bolsonaro ya es, por su arresto domiciliario, el cuarto expresidente brasileño en ser detenido desde el retorno de la democracia.

Lula, de 79 años, estuvo encarcelado durante 580 días entre 2018 y 2019 tras haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, una sentencia que posteriormente fue anulada por defectos de forma.

Con una popularidad reforzada por los ataques de Trump, el izquierdista planea postularse nuevamente a la presidencia en 2026, posicionándose como defensor de la «soberanía» del pueblo brasileño.

El campo bolsonarista apuesta todo al voto de una amnistía en el Congreso para reinstalar a su líder. Pero los esfuerzos en este sentido hasta ahora fracasaron.

