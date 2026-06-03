Arroyo: Compromiso de Perú con OCDE es «política de Estado» y adhesión culminará en 2 años

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París, 3 jun (EFE).- El primer ministro peruano, Luis Arroyo, aseguró este miércoles que el compromiso de Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una «política de Estado», que continuará con independencia de quién resulte ganador en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, y calcula que se producirá en unos dos años.

En una entrevista con EFE en París, donde participaba en la reunión ministerial de la OCDE, Arroyo destacó los avances de Perú en el proceso de adhesión, iniciado en 2012, y aseguró que, de los ocho países actualmente candidatos, Perú es el más avanzado, con aproximadamente un 40 % del camino recorrido.

«Esto no es una política de Gobierno, sino de Estado. Cualquier administración que ingrese deberá dar prioridad a este objetivo», subrayó a pocos días de la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales extremadamente polarizada entre la derechista Keiko Fujiori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Sobre el proceso de adhesión a la OCDE, Arroyo recordó que Perú presentó el memorando de solicitud en 2012, tras años de seguimiento de las evaluaciones educativas y económicas del organismo.

«Hemos avanzado mucho, pero todavía queda trabajo por hacer. Calculamos que en dos años podríamos consolidar la adhesión, siempre con esfuerzo coordinado entre el sector público y el privado», explicó.

Preguntando por la percepción de inestabilidad política en Perú, marcada por la sucesión de ocho presidentes en la última década, el primer ministro recalcó que la aspiración de su país de pertenecer al organismo es y seguirá siendo una política de Estado.

«A pesar de los cambios de gobierno, la adhesión a la OCDE ha sido tratada como una política de Estado, y seguirá siéndolo. El próximo Gobierno tendrá que darle prioridad porque el país lo necesita», martilleó Arroyo, quien confesó que le pareció corto su mandato, iniciado a mediados de marzo pasado.

Arroyo buscó durante toda la entrevista dejar clara su visión de continuidad en las políticas internacionales y de Estado, mientras culmina un mandato breve pero marcado por una intensa actividad en infraestructuras, salud y educación, así como por la estrategia de integración de Perú en la OCDE, considerada como un objetivo central para la competitividad y la proyección internacional del país.

El primer ministro explicó que el trabajo realizado hasta la fecha incluye la revisión de normativas, políticas educativas, sanitarias y de infraestructura, además de la coordinación con el sector privado.

Un esfuerzo reconocido, destacó, incluso por la OCDE. «El secretario general de la OCDE (Mathias Cormann) ha destacado en varias oportunidades nuestros avances y está siguiendo de cerca cada cambio legislativo. Esto nos confirma que estamos en el camino correcto», señaló.

Trabajar hasta el último día

Arroyo resaltó también los proyectos emblemáticos ejecutados durante el corto mandato de este gobierno, que se extenderá hasta finales de julio, entre ellos enumeró la inauguración de hospitales digitalizados, la construcción de carreteras en zonas históricamente aisladas y la ampliación de redes de saneamiento y gas para regiones del sur y la selva del país.

«Ahora estamos terminando. Queremos terminar en las mejores condiciones, como debe ser hasta el último día», señaló en un mensaje en tono «optimista» sobre la economía peruana, destacando su estabilidad monetaria y el crecimiento sostenido de sectores como la agroindustria, el turismo y los recursos naturales.

«Estamos dejando bases sólidas para el próximo Gobierno, con proyectos viables y calendarizados, que se podrán desarrollar de manera sostenida», indicó Arroyo, orgulloso del interés que su país suscita a nivel internacional.

Perú, en el punto de mira de inversores

Perú, dijo, «está en la mira de inversores de todo el mundo, incluyendo China, Estados Unidos y Corea, y queremos que esa confianza se traduzca en desarrollo sostenible para todo el país».

Precisamente, Arroyo señaló que el objetivo de su visita a España, prevista para el próximo viernes tras su participación en la OCDE, es reforzar la cooperación bilateral y la confianza de inversores europeos.

«Llevamos un ‘showroom’ de proyectos estratégicos en sectores como agroindustria, minería, infraestructura y energía, y hemos recibido muy buena acogida de las autoridades españolas», comentó.

El primer ministro enfatizó que esta visita tiene un doble propósito: atraer inversión extranjera y demostrar que Perú mantiene estabilidad económica y continuidad institucional pese a la proximidad electoral. EFE

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