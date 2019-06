Como um suíço criou a menor Ópera do mundo

Come uno zurighese creò l'opera lirica più piccola del mondo

(it)

Comment un Zurichois a créé le plus petit opéra du monde

The man who created Zurich’s shoe box-sized opera

La ópera más pequeña del mundo David Eugster 15 de junio de 2019 - 11:00 Una exposición en Zúrich presenta al teatro de ópera más pequeño del mundo. El trabajo casi olvidado del decorador e impresor de miniaturas, Bernhard Vogelsanger, fallecido en 1995, emerge de los archivos. Para ser un empresario, vestía de manera inusual: vaqueros, camisetas extravagantes de bandas de rock, una chaqueta de cuero de ACDC y grandes anillos en los dedos. Bernhard Vogelsanger dirigía la ópera más pequeña del mundo y, a la vez, era la orquesta, el escenógrafo, el diseñador de vestuario y fungía también como actor. El espacio disponible era insuficiente para albergar a más personal: su escenario de ópera era del tamaño de una caja de zapatos. Se instaló en una pequeña habitación en el segundo piso de una casa de Zúrich, donde se colocaron 8 sillas para el público. Cuando Bernhard Vogelsanger tocaba las mejores óperas invitaba a un pequeño círculo de personas que observaba los movimientos de pequeñas figuras de cartón cuidadosamente trabajadas, mientras escuchaba música salida de un gramófono. A veces él mismo cantaba para llenar el silencio entre dos discos. Bernhard Vogelsanger nació en 1920 de padres artesanos. En su adolescencia vio la ópera ‘Simone Boccanegra’ de Giuseppe Verdi e inmediatamente lo decidió: quería ser escenógrafo en una ópera. Desafortunadamente, su solicitud fue rechazada, por lo que se convirtió en decorador de los almacenes de tiendas 'Globus'. En su vida privada, sin embargo, siguió siendo adicto a la ópera. Después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco comenzó a hacer figuras, a vestirlas con pequeños trajes y a moverlas sobre alambres. También diseñó escenarios muy completos para sus presentaciones en miniatura. Los fines de semana llamaba a sus amigos y les presentaba sus obras. A mediados de los años 90, Bernhard Vogelsanger murió y su ópera desapareció con él. El Museo Visionario de Zúrich invita al público a redescubrir su obra en una muestra que contiene algunas de sus 60 escenarios. En la exposición se presenta también el trabajo de otros artistas originales de la región.