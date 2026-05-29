Artesanía y mirada de género, la apuesta de galerías españolas y latinas en ARCOlisboa

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Lisboa, 29 may (EFE).- Bordados, cerámica y tejidos son algunas de las temáticas más repetidas en la propuesta de las galerías españolas y latinoamericanas presentes en la 9º edición de ARCOlisboa, quienes han apostado por las artistas para abordar temas diversos como los abusos, la cotidianidad o el reconocimiento.

Es el caso de T20, que opera entre Murcia y Madrid, y que para esta ocasión apostó por dos jóvenes artistas españolas, Paloma de la Cruz y María Carbonell, que abordan desde distintos puntos la tradición artesanal para construir el arte de vanguardia, explicó a EFE Nacho Ruiz, codirector de la galería.

En el caso de De la Cruz, utiliza la cerámica, «muy vinculada también a la tradición y a la historia de Portugal», mientras que Carbonell se centra en la costura, lo textil y la pintura «reivindicando a todas esas mujeres que a lo largo de la historia pintaron y tejieron, pero no se les dejó firmar sus piezas y hoy son anónimas».

«Hay una reivindicación de esa tradición feminista del arte en estas piezas», concluyó Ruiz, quien ha estado en ARCOlisboa los últimos siete años con T20 y para quien es una de sus ferias favoritas: «Se disfruta como se disfruta de la ciudad y del barrio de Belém», explicó, en referencia a la Cordoaria Nacional, un histórico edificio ubicado en este barrio lisboeta.

Desde Valencia, Set Espai d’Art también trajo una apuesta femenina con obras de dos artistas; Laia Abril, que en 2023 recibió el Premio Nacional de Fotografía, y Olga Diego, cuyo trabajo se mueve entre el dibujo, la escultura y la ‘performance’.

Una de las obras de Diego, acabada específicamente para esta feria, es una instalación de «arquitecturas efímeras» hechas con cerámica que pone en valor la vida del feriante, porque ella nació en una feria, describió a EFE la directora de Set Espai d’Art, Reyes Martínez, quien agrega que la artista se preocupa mucho por cuestiones muy personales de género.

Mientras que Abril es «una artista muy comprometida con temas de la mujer y temas de abuso», y para ARCOlisboa la galería llevó hasta la capital lusa una pieza de la serie ‘On rape’, que habla de cómo las instituciones han fallado a las mujeres que han sufrido abuso.

El programa de este año de ARCOlisboa incluye a 83 galerías de 17 países, entre ellas Aninat, una galería chilena que expone por primera vez en la cita lisboeta de este encuentro de arte, y que también apostó por la obra de tres artistas de Chile, una de ellas María Ossandón, que reinterpreta pedazos de porcelana -muy ligada a Portugal- para crear nuevos paisajes.

Otra de las protagonistas de la exposición de esta galería es la obra de Estefanía Tarud, quien «usa el bordado de una forma pictórica para captar escenas fotográficas, cotidianas y familiares», contó a EFE Javiera García, directora de la galería junto a su madre, Isabela Ninat, quien la fundó en 1982.

La importancia de la artesanía en el arte se refleja con el nuevo proyecto de ARCOlisboa, ‘Arqueología de Historias del Arte’, comisariado por Cosmin Costinas, que investiga las tradiciones y los conocimientos heredados presentes en la creación contemporánea.

En este sentido, la directora de ARCO, Maribel López, detalló a EFE que a lo largo de la feria «hay mucho trabajo en cerámica, en textil, en vidrio».

«Es una manera de mirar hacia atrás para mirar hacia delante, no perder la memoria y decir: vamos a construir recordando aquello que somos; y ahí entra la inteligencia artificial, que nos recuerda lo que sabemos y también nos tiene que ayudar a construir un mejor futuro», agregó López al ser preguntada sobre la relación que existe entre el arte y la IA. EFE

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