Artillería israelí bombardea este jueves el sur de Gaza, pese al alto el fuego

Gaza, 23 oct (EFE).- Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, «con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona» indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás.

De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.

La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como «línea amarilla», el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse. EFE

