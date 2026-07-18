Artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se exilia en EEUU

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Luis Manuel Otero Alcántara, figura emblemática de la nueva disidencia cubana, llegó este sábado a Miami para exiliarse en Estados Unidos tras cumplir una condena de cinco años de prisión en la isla comunista.

Poco después su llegada a Miami, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Cuba a liberar a más de 700 presos políticos.

El artista, vestido con un saco gris, un gorro y una bandera cubana sobre los hombros, fue recibido por amigos y activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Miami, constató la AFP.

«Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla», anunciaron sus allegados en su página de Facebook, en el momento de su partida desde el aeropuerto de La Habana.

El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos, «una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento», agrega la nota.

«Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen», afirmó Rubio.

«La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión», añadió.

– Figura de la disidencia –

Otero Alcántara, de 38 años, es una de las figuras más visibles de la disidencia cubana.

Alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía mayores libertades de expresión en Cuba.

El artista plástico fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, por un performance anterior.

Uno de sus allegados, el rapero Maykel «Osorbo» Castillo, condenado en la misma audiencia a nueve años de prisión, sigue detenido.

Amnistía Internacional los considera a ambos «presos de conciencia», mientras que el gobierno cubano los acusa de actuar al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

En 2024, el artista plástico recibió el Premio noruego Rafto de derechos humanos.

El 7 de julio, dos días antes de la finalización oficial de su condena, Otero fue trasladado de la cárcel a un local de la Seguridad del Estado, donde permaneció una decena de días.

– Voces críticas –

Esta liberación se produce en un momento de fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Durante un debate a inicios de julio ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses, solicitado por Cuba, el embajador estadounidense Mike Waltz exhibió el retrato del disidente para denunciar la falta de libertad de expresión en la isla.

La salida del artista confirma también la estrategia del gobierno cubano de deshacerse de las voces más críticas mediante el exilio, mientras que entre 700 y un millar de presos políticos siguen encarcelados en el país, según un recuento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Entre ellos figuran cerca de 250 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a la calle en toda la isla para reclamar más libertades y mejores condiciones de vida.

En octubre, otra figura disidente, José Daniel Ferrer, de 55 años, que cumplía una condena de prisión en el este de Cuba, se exilió en Estados Unidos.

Estas salidas debilitan aún más a la disidencia cubana, minada por la represión y hasta ahora incapaz de sacar partido del descontento social frente a la gravísima crisis económica y social que sacude la isla de 9,6 millones de habitantes.

Además de un embargo estadounidense, el país está sometido a un bloqueo petrolero que desorganiza sus actividades económicas, energéticas y sociales. Una batería de sanciones contra empresas también ha secado las entradas de divisas.

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