Artista plástica Marta Minujín inaugura una ‘Torre de Pisa de espaguetis’ en Buenos Aires

3 minutos

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- La artista argentina Marta Minujín inauguró este sábado su ‘Torre de Pisa de espaguetis’, una obra conceptual de veinte metros de extensión construida en Buenos Aires y diseñada como artefacto comestible, porque, en el final de la jornada, el público se llevó los paquetes de pasta que la conformaron.

La nueva obra efímera de Minujín, reputada artista pop de 82 años, fue una de mas mayores atracciones de la actual edición de la ‘Noche de los Museos’, en la que cada año el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires abre las puertas de los museos y centros culturales de la capital argentina al público, que desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) y hasta la madrugada recorre las salas y exposiciones en un contexto diferente con entrada gratuita.

Minujín es una de las más destacadas artistas conceptuales de Argentina, reconocida a nivel internacional desde mediados del siglo pasado por sus intervenciones públicas con estructuras monumentales que luego se desarman y sus partes pueden ser distribuidas entre el público.

En 1979, creó una reproducción del icónico Obelisco de la capital del país hecho completamente con pan dulce (tradicional postre navideño local), y unos años después, en 1983, edificó un ‘Partenón de Libros’ conformado con ejemplares de los libros prohibidos por la dictadura cívico militar argentina (1976-1983).

Fue ganadora de la beca Guggenheim, colaboró con el estadounidense Andy Warhol y algunas de sus obras, que combinan la instalación, el happening y la tecnología, son exhibidas en museos como el MoMA y el Metropolitan de Nueva York, el Centro Pompidou de París o el Reina Sofía de Madrid.

En esta ocasión, la propuesta de Minujín en la Noche de los Museos de Buenos Aires tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta e incluyó la participación del público, ya que además de poder llevarse los fideos utilizados para construir la obra, pudieron ingresar a ella y recorrerla.

Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta, explicó a EFE que esta exposición era «un sueño que Marta Minujín estuvo deseando realizar a lo largo de 42 años».

“Nadie se va a olvidar de que hubo una Torre de Pisa de espaguetis con tantos italianos que hay en el país, como la mitad de mi familia. El hecho es comerse el mito», dijo la artista a un medio local para explicar el concepto de su obra.

La torre fue edificada con una estructura de acero y recubierta por más de 10.000 paquetes de espaguetis.

Según Tomas, «Marta une el arte efímero y el arte pop, desde los años 60 hasta la segunda década del siglo XXI. Es la artista viva más importante con la que cuenta la Argentina. Eso lo muestra la vigencia que está teniendo en todo el mundo».

Nora Zucarelli concurrió a la exposición junto a su nieta Macarena, y explicó a EFE su fanatismo por la obra de Minujín: “Yo soy egresada de Bellas Artes y hace rato que seguimos toda su trayectoria, nos parece admirable”.

“Realmente el sentido de todo esto es que el arte pueda llegar a todo el mundo, que cada uno pueda llevarse una parte de una obra de arte”, dijo Zucarelli. EFE

smo/sbb

(foto)(video)