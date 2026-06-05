Artista puertorriqueño Robi redefine el pop latino en primer disco ‘Sorry si soy GRRRIS’

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San Juan, 5 jun (EFE).- El artista puertorriqueño Robi, quien despuntó en la industria musical por el tema ‘Pantysito’ junto a Feid y Alejo, estrenó este viernes su primer disco, ‘Sorry si soy GRRRIS’, en el que redefine el pop latino y celebra entre los demás colegas que crean canciones desde sus «contradicciones».

«Puerto Rico siempre ha tenido una manera bien única de sentir la música. Hay algo en nuestra generación que está buscando volver a conectar con el pop desde un lugar más honesto, más emocional y menos forzado», dijo Robi en un comunicado de prensa.

Para Robi, el exclamar ‘¡Qué Viva el Pop de Puerto Rico!’ «no es solamente una frase», sino «una declaración de identidad y una celebración de todos los artistas que estamos creando desde nuestras contradicciones y nuestras experiencias reales».

El álbum, según el comunicado, transita entre el pop alternativo, el reguetón melancólico, influencias de rock y momentos más experimentales, reflejando la complejidad emocional que atraviesa todo el universo creativo del artista.

«Siempre he sentido que vivo entre extremos. Este álbum es probablemente la primera vez que dejé de intentar explicarme y simplemente fui yo», añadió Robi.

El proyecto musical incluye canciones como ‘BRRREAK!’ y su colaboración junto a la artista mexicana Ivana con el tema ‘FA-TAL!’, además de nuevos temas que expanden la narrativa emocional y visual que Robi ha tenido construyendo durante los últimos años.

‘Pantysito’ superó los 300 millones de reproducciones y vistas combinadas, ingresó al Global Top 50 de Spotify y se posicionó en más de 17 países.

Otras reconocidas canciones de Robi son ‘Sorry es que soy bipolarrr’ junto a Young Miko y ‘Lienzo’ junto a Sebastián Yatra, que hoy suman más de 14 y 7 millones de reproducciones en Spotify, respectivamente. EFE

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