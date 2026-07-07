Artista urbano Youngchimi sale de prisión tras cumplir una sentencia de veinte meses

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San Juan, 7 jul (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Youngchimi salió en libertad este martes tras declararse culpable por poseer armas modificadas para disparar de manera automática y cumplir una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.

A su salida del Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, municipio aledaño a San Juan, Youngchimi, cuyo nombre verdadero es Ángel Javier Avilés Monzón, aseguró que su tiempo en prisión lo ayudó a «madurar un poco» y que también lo aprovechó para componer más canciones que incluirá en un próximo disco.

«Lo que viví en verdad, como experiencia, no es la mejor tampoco ni es para estar orgulloso», dijo el exponente urbano a los medios locales, acompañado de familiares y amigos.

«Venimos fuerte con todos los planes que tenía y planes nuevos. Viene música nueva. Voy a sacar un disco pronto. Ahora le voy a meter más cosas al disco», adelantó.

Entre sus planes musicales, admitió que pretende cambiar su mensaje violento en sus canciones y «hacer cosas más limpias».

Afirmó además que todos los demás presos lo trataron «bien», por lo que les deseó «larga vida para ellos y que pronto salgan para la calle».

Youngchimi fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 por agentes del FBI en la isla en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, por, presuntamente, poseer armas modificadas para disparar de manera automática, un delito que está penado con una pena máxima de 10 años de cárcel por cada cargo.

De acuerdo con documentos judiciales, el intérprete urbano tuvo una ametralladora modificada entre el 4 de junio de 2023 y 25 de agosto de 2024.

En febrero de este año, tras un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable por uno de los tres cargos que pesaban en su contra, Avilés Monzón aceptó su responsabilidad por posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar de forma automática.

En diciembre de 2023, Youngchimi lanzó su primer disco, ‘WLGS’, cuyas siglas en inglés significan ‘Whole Lotta Gang Shit’ (Mucha Mierda Pandillera), plagado de vivencias callejeras. EFE

jm/rod