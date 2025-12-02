Artistas alemanes protestan contra la aproximación de los democristianos a la ultraderecha

Berlín, 2 dec (EFE).- El colectivo artístico alemán ‘Centro para la Belleza Política’ protestó este martes delante de la sede de la Unión Democristiana (CDU), del canciller Fridrich Merz, contra la supuesta aproximación de la formación a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

El grupo, conocido por sus acciones en ocasiones polémicas y provocadoras, erigió una estatuta del político local Walter Lübcke, asesinado en 2019 por un ultraderechista por su postura favorable a la acogida de refugiados, ante la sede de la CDU, como forma de protesta.

El memorial de Lübcke, explicó el colestivo, es un llamamiento contra la normalización de AfD en un momento en el que en la CDU se multiplican las voces a favor de romper el ‘cordón sanitario’, en un comunicado.

«¿Quién le recuerda a la CDU lo que pasa cuando los conservadores traspasan los límites y tienden la mano a las fascistas?», interrogó el director artístico del proyecto, Philipp Ruch, que acusó a los democristianos de «flirtear» con un partido que el propio Estado ha clasificado como un «caso demostrado de extremismo de derechas».

El colectivo destacó que Lübcke, que pertenecía él mismo a la CDU, fue «ejecutado» por un simpatizante de AfD por haberse manifestado públicamente contra los «puntos de vista extremistas» de ese partido y por su «defensa inquebrantable de la constitución contra el odio y la deshumanización».

El proyecto para la estatua fue autorizado por las autoridades de Berlín, que han dado permiso para que esté instalada al menos por un año, según el colectivo, que se congratuló de que ni la propia CDU ni la policía se dieron cuenta de sus actividades para anclar la figura.

La acción fue financiada a través de una campaña de micromecenazgo que recaudó 192.000 euros.

En las elecciones generales de febrero, AfD se convirtió en el segundo partido más votado, por lo que ejerce como principal fuerza de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’.

Una encuesta de intención de voto del instituto INSA, publicada recientemente, atribuye a AfD el mayor apoyo electoral en estos momentos, un 26 %, por encima de las fuerzas de la coalición del canciller Friedrich Merz, compuesta por conservadores (25,5 %) y socialdemócratas (15 %).EFE

