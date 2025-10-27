Artistas de siete países participarán en el décimo festival de clarinetes de Paraguay

Asunción, 27 oct (EFE).- Además de los anfitriones, músicos de Portugal, México, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay participarán en la décima edición del Festival Internacional de Clarinetes de Paraguay que ofrecerá, del 3 al 7 de noviembre, una variada programación de conciertos, charlas magistrales y actividades pedagógicas, informaron este lunes los organizadores.

El director artístico del festival, el clarinetista paraguayo José Cabrera, dijo a EFE que es la primera vez que once intérpretes de siete países se dan cita en este evento.

Asunción «se va a volver la capital latinoamericana del clarinete», afirmó el músico.

Entre los invitados destacan el portugués António Saiote; los brasileños, Jonatas Zacarías, Lucas Andrade y Daniel Oliveira; los mexicanos José Alberto Contreras y Raquel Contreras, la chilena Kathya Galleguillos, el uruguayo Martín Castillos, y la argentina Amalia del Giudice.

Cabrera representará a Paraguay junto a los clarinetistas locales Carlos Jara y Sara Aquino.

El intérprete aseguró que la programación incluye una serie de conciertos «muy variados» de música clásica, pero también de composiciones contemporáneas y populares colombianas, brasileñas, paraguayas y de latin jazz.

Los invitados se presentarán como solistas, en formato de ensamble y, además, compartirán escenario con músicos locales de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA), la Sociedad Filarmónica y la Banda de Músicos de la Policía Nacional.

Igualmente, el programa del festival incluirá actividades académicas, como charlas magistrales impartidas por los invitados internacionales y conversatorios, como el denominado «Miradas femeninas», que analiza la «figura de la clarinetista».

El festival se cerrará el 7 de noviembre con un concierto de 45 clarinetistas en escena, que juntará a participantes paraguayos, mexicanos, bolivianos, argentinos y brasileños, con los maestros invitados. EFE

