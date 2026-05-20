Artistas gazatíes dedican un mural a la Flotilla mientras Israel detiene a sus activistas

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Al Bureij (Franja de Gaza), 20 may (EFE).- Mientras Israel intercepta una nueva misión de la Flotilla Global Sumud en mitad del Mediterráneo, un grupo de jóvenes artistas palestinos pinta un mural en el campo de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja de Gaza) dedicado a los activistas internacionales que luchan por romper el asedio al enclave palestino.

«Quiero dar las gracias a la Flotilla y a todo aquel que intenta llegar a Gaza y ayudarnos a levantar el bloqueo humanitario. No podemos agradecéroslo lo suficiente con palabras, así que os vamos a pintar en las calles de Gaza», expresaba a EFE Yumana Yudi, artista de 21 años y coautora del mural junto a sus compañeros Sahar Ismail y Abdelmuti Ashuor,

La obra está presidida por el retrato del brasileño Thiago Ávila, detenido por las autoridades israelíes a principios de mayo después de ser capturado en aguas internacionales el pasado 30 de abril.

Los tres artistas realizan el dibujo coincidiendo con la intercepción de la última flotilla a Gaza por parte de Israel en aguas internacionales, que se ha saldado con 430 activistas detenidos de medio centenar de barcos, que este miércoles llegaron al puerto israelí de Ashdod, a tan solo 40 kilómetros de Gaza.

En él aparece un puñado de veleros que, vestidos de los colores de la bandera palestina, parecen avanzar por la pintura azul hacia una Gaza negra y gris, donde los edificios se ven derrumbándose y la humareda y los escombros ocupan un espacio más grande aún que la ciudad.

Sobre esa Gaza, los tres jóvenes y una niña plasman sus manos pintadas de rojo. Los artistas también pasan brochas que simulan sangre por las calles de la Franja en la que, tras alto el fuego que en octubre puso fin a dos años de guerra, Israel ha matado a 871 personas, ha ocupado más de la mitad del territorio y ha mantenido el bloqueo humanitario.

Después de pintar a la Flotilla, Sahar -una de los tres autores- actualiza la escena con la noticia del día. La joven gazatí usa el mismo negro con el que ha pintado su ciudad para representar los helicópteros, las lanchas y los buques con los que la Marina israelí ha vuelto a interceptar la Flotilla. A todos ellos los capitanea una estrella de David enorme sobre el Mediterráneo adornada con un parche pirata.

«La flotilla marítima ya ha llegado a nuestros corazones y ha demostrado a nuestra gente todo lo que nos apoyan [los activistas]. Por supuesto, todos los habitantes de Gaza los conocemos y saben todo lo que hacen por nosotros», explica a EFE Abdelmuti, otro joven autor del mural.

«Desde Gaza, desde debajo de los escombros y entre bombardeos, te decimos: gracias por nunca dejar sola a Palestina», agradece Sahar a Thiago Ávila en una publicación en redes sociales.

En un extremo de la obra, los artistas han grabado la célebre frase del poeta palestino Mahmud Darwish: «Sobre esta tierra hay algo que merece vivir».

El mural por la Flotilla se encaja entre otras dos obras: una de ellas muestra a una mujer llorando; la otra, al futbolista español Lamine Yamal, celebrado en Gaza la semana pasada por haber mostrado una bandera palestina durante la rúa de los jugadores del Barça tras ganar la Liga. EFE

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