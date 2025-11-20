Artistas latinas Olga de Amaral y Firelei Báez despuntan en subasta en Nueva York

Nueva York, 19 nov (EFE).- La artista colombiana Olga de Amaral y la dominico-haitiana Firelei Báez despuntaron este miércoles en una subasta de arte contemporáneo en Christie’s, con obras que se vendieron muy por encima de sus estimaciones y renovaron sus récords propios.

La pieza textil dorada ‘Pueblo H’ de De Amaral, que se estimaba entre 400.000 y 600.000 dólares, recaudó 3,1 millones, más que duplicando su marca previa de 1,16 millones lograda a principios de 2025 y apuntalando su fuerte cotización en el mercado en menos de dos años.

Mientras, el cuadro ‘Untitled (Colonization in America, Visual History Wall Map, Prepared by Civic Education Service)’ de Báez recaudó 1,11 millones frente a los 150.000-200.000 dólares a los que aspiraba, rompiendo un récord de 645.000 que había logrado hoy mismo en otra subasta, en Phillips.

Estas dos artistas latinoamericanas se convirtieron en las estrellas de una venta contemporánea por lo general tibia, y en la que otra mujer artista renovó su propio récord, la estadounidense Joan Brown, con el cuadro ‘After the Alcatraz Swim #2’, que recaudó 596.900 dólares.

La pieza más destacada era un cuadro del estadounidense Christopher Wool con el lema RIOT (motín, en inglés) que estaba estimado entre 15 y 20 millones y se vendió por 19, el máximo precio de venta logrado entre medio centenar de obras que, aparte de esa, estaban valoradas en menos de 10 millones.

La segunda obra más cara subastada fue ‘The last supper’ de Andy Warhol (8,12 millones), y la tercera ‘How do you do?’ de Ed Ruscha (6,8 millones).

La venta, que incluía obras de varias colecciones, entre ellas la de Stefan Edlis y Gael Neeson, obtuvo una recaudación total de 123,58 millones, informó Christie’s en su página web. EFE

