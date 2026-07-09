Arturo Vidal pone a España como campeón del Mundial 2026: «es mi candidato número 1»

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Santiago de Chile, 9 jul (EFE).- El volante chileno Arturo Vidal, ex jugador del Barcelona y actualmente en el Colo Colo, aseguró este jueves que España es su favorito para ganar el Mundial 2026, en un posteo de su cuenta de Instagram donde ofreció sus proyecciones a partir de los cruces de cuartos de final del torneo.

«España es mi candidato número uno, así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido», dijo en la red social sobre el partido que se jugará este viernes en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

«Sigo creyendo que España será el campeón del mundo», afirmó.

El mediocampista, de 39 años, se mantiene vigente con el conjunto albo que está actualmente líder de la liga chilena, tras culminar en 2024 una carrera de 17 años en el fútbol internacional.

En su recorrido, además de su paso por la liga española, estuvo en la Bundesliga alemana con el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, en el Calcio italiano con la Juventus e Inter y en Brasil con el Flamengo y Athletico Paranaense.

«Se acabó el sentimiento, está súper claro como están jugando», dijo Vidal sobre las selecciones que buscarán alzar la Copa del Mundo en el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México y cuya final se jugará el domingo 19 de julio.

El ‘King’ consideró que el duelo entre Francia y Marruecos de esta tarde en Boston, por el avance a semifinales, será «un partido muy difícil».

«Marruecos me encanta, pero Francia tiene un equipazo. Creo que está un pasito más arriba así que pasará Francia, pero Marruecos le puede pelear hasta el final», analizó.

Entre Noruega e Inglaterra, Vidal apostó por los ingleses, pero aseguró que será “un partido intenso, duro, de muchos goles”.

“Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra casa así que se mete como candidato”, afirmó sobre el encuentro del sábado 11 en Miami.

Su vaticinio más honesto llegó al momento de hablar de Argentina y del capitán albiceleste Lionel Messi, con quien comparte una amistad desde que jugaron juntos en el Barcelona.

«Argentina y Suiza, partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará», comentó sobre el choque del sábado 11 en Kansas City.

A pesar de su vínculo, Vidal sentenció el futuro de la actual campeona del mundo de cara a las semifinales que vaticinó.

«Entre Inglaterra y Argentina. ¡Uy Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España». EFE

mjr/sab