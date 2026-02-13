Arundhati Roy no asistirá a la Berlinale por la falta de crítica al genocidio de Gaza

4 minutos

Berlín, 13 feb (EFE).- La escritora india Arundhati Roy, conocida activista pro derechos humanos, anunció este viernes que no asistirá, como tenía previsto, a la Berlinale en protesta por la falta de críticas contra el genocidio de Gaza por parte del jurado de la competición, presidido por Wim Wenders.

Los responsables de la Berlinale, consultados por EFE, no han comentado la decisión de Roy, anunciada en una declaración publicada por el medio The Wire en la que la autora de ‘El dios de las pequeñas cosas’ se declara conmocionada especialmente por la idea de que el arte no debe de ser político.

Roy mostró su asombro por las declaraciones de los miembros del jurado, durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

«Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo», afirma la escritor.

Wenders, en una respuesta que ha provocado bastante polémica en la Berlinale, señaló que los cineastas no pueden entrar realmente en el ámbito de la política y que tienen que mantenerse al margen.

«Si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el trabajo de los políticos», afirmó el cineasta alemán, una opinión tildada de excesivamente tibia por gran parte de los periodistas.

Especialmente al tratarse de la Berlinale, un festival que siempre se ha caracterizad por defender los derechos humanos en todas partes y que no ha dudado en mostrar su solidaridad con Irán o Ucrania, pero no con Palestina, como resaltó la pregunta de un periodista que dio pie a la respuesta de Wenders.

«Lo que ha sucedido en Gaza, y lo que sigue sucediendo, es un genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel. Cuenta con el apoyo y la financiación de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, así como de varios otros países europeos, lo que los convierte en cómplices del crimen», lamentó Roy en su declaración.

Y agregó que «si los más grandes cineastas y artistas de nuestro tiempo no pueden alzar la voz y decirlo, deberían saber que la historia los juzgará».

La escritora se declaró «conmocionada y disgustada» y decidió no viajar a la Berlinale, donde tenía previsto asistir a la proyección en la sección Berlinale Classics de ‘In Which Annie Gives It Those Ones’ (1989), una película de la que escribió el guion.

«Aunque me han perturbado profundamente las posturas del gobierno alemán y de diversas instituciones culturales alemanas sobre Palestina, siempre he recibido solidaridad política al hablar ante el público alemán sobre mi opinión sobre el genocidio en Gaza. Esto es lo que me llevó a pensar en asistir a la proyección de ‘Annie’ en la Berlinale».

La declaración de Roy se produce en el mismo día en el que la sección Forum Expanded -dedicada a promover reflexiones sobre el cine y el discurso socioartístico con un sentido particular de la estética- anunció que dos títulos egipcios que formaban parte de la programación de esta edición, no se proyectarán.

Se trata de ‘Sad Song of Touha’ (1972), de Atteyat Al Abnoudy y ‘The dislocation of Amber’, de Hussein Shariffe.

Los responsables de esta sección, junto con las familias de las directoras, ambas fallecidas, han decidido retirarla del festival, pero no han querido dar las razones para hacerlo. EFE

agf/fpa