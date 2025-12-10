Arzobispado de Guatemala honra lucha educativa y social con la Orden Juan José Gerardi

Ciudad de Guatemala, 10 dic (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) entregó este miércoles la Orden ‘Monseñor Juan José Gerardi de los Derechos Humanos 2025’ al sacerdote español Pedro Jaramillo y al viceministro Carlos Aldana, destacando así el compromiso de ambos con la promoción de derechos y memoria histórica en el país.

La entrega del premio se realiza en un contexto que esa institución del Arzobispado de Guatemala calificó como de «fuertes ataques a la democracia».

La ODHAG advierte sobre la «tendencia muy preocupante» del aumento de sistemas autocráticos, grandes retrocesos en el respeto a la dignidad humana, y la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos en el país.

En ese sentido, según apunta el director ejecutivo de la ODHAG, Nery Rodenas, la entrega de la Orden es una “pequeña, pero luminosa luz en la actual oscuridad que nos rodea».

El galardón, que se otorga cada 10 de diciembre, conmemora la labor de monseñor Gerardi y busca reconocer a organizaciones o personas que defienden la protección y la dignidad de los derechos humanos en Guatemala.

Con la entrega de la ‘Orden Monseñor Juan José Gerardi de los Derechos Humanos 2025’ al padre Jaramillo, la ODHAG reconoce su labor pastoral enfocada en los barrios pobres de las zonas periféricas de Guatemala. El sacerdote fundó tres proyectos sociales en su parroquia, incluyendo capacitación laboral y un centro de educación alternativa.

“Me emociona saber que una parte de mi trabajo pastoral dedicado a dar la oportunidad a jóvenes sea reconocida como una sencilla aportación a la promoción de los derechos humanos. En este caso, el derecho al trabajo y el derecho a la cultura”, manifestó el Padre Jaramillo.

Por su parte, el doctor Aldana fue distinguido por su trayectoria, que incluye haber sido director de la ODHAG y la Oficina de Pastoral Social. Fue reconocido por su aporte constante a la sociedad guatemalteca a través de la educación en derechos humanos y la promoción de la memoria histórica.

«Recibo con gratitud, pero inconforme… Inconforme, porque en Guatemala los empobrecidos, la pobreza estructural es la peor de las violaciones de derechos humanos», dijo Aldana tras recibir el galardón. En su discurso, enfatizó el doble rol de su trabajo: «No olvidemos nunca que luchar por los derechos humanos es una opción política, pero también es un acto cotidiano de amor».

Monseñor Juan José Gerardi fue un obispo guatemalteco, reconocido como una figura central en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia en el país.

Fue asesinado en 1998, apenas dos días después de presentar el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala titulado ‘Guatemala: Nunca Más’, la primera investigación a gran escala sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996), realizada desde la sociedad civil y a través de la Iglesia Católica. EFE

