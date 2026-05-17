Arzobispo de Panamá pide a la población vacunarse contra sarampión tras llegada de casos

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Ciudad de Panamá, 17 may (EFE).- El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió este domingo a la población vacunarse contra el sarampión, tras la llegada de al menos dos casos importados pero sin transmisión comunitaria registrada, hasta ahora, de esa enfermedad que no se detectaba en el país desde 1995.

«Hoy quisiera también hacer un llamado concreto a la responsabilidad y al cuidado de la vida, especialmente en este momento en que las autoridades de salud nos alertan sobre el riesgo del sarampión y otras enfermedades prevenibles», señaló el arzobispo en la homilía.

El pasado 8 de mayo, las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron dos casos de sarampión importados por turistas europeos que viajaron por Centroamérica.

Hasta el momento, no han detectado nuevos casos, pero sí han revisado a más de 400 contactos de los pacientes y han desplegado un dispositivo masivo de vacunación.

Panamá no registraba casos de sarampión desde noviembre de 1995, logro que ha sido posible gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene la institución a través de su Departamento de Epidemiología, así como a las altas coberturas de vacunación en la población, según la información oficial.

Ante ello, Ulloa hizo un llamado a las «familias panameñas para que acudamos a vacunarnos, revisemos los esquemas de vacunación de nuestros hijos y colaboremos con las campañas de prevención. No esperemos que el problema llegue a nuestras casas para actuar».

«Cuidar la salud también es un acto de amor al prójimo. Vacunarnos y vacunar a nuestros hijos no debe verse únicamente como una decisión personal, sino como una responsabilidad moral y social. Cuando protegemos nuestra salud, protegemos también a los más vulnerables, a los niños pequeños, a los ancianos y a quienes tienen enfermedades delicadas», sostuvo el arzobispo. EFE

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