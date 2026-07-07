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Arzobispo de Rabat se aparta de actividad pública por investigación de denuncias de abusos

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Rabat, 7 jul (EFE).- El arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, anunció este martes su decisión de «dar un paso atrás» y apartarse de las celebraciones religiosas públicas y los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales.

«No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual», afirmó el cardenal López Romero en una breve declaración a EFE. EFE

mar/rcf

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