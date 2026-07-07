Arzobispo de Rabat se aparta de sus funciones por investigación sobre denuncias de abusos

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Rabat, 7 jul (EFE).- El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, anunció hoy su decisión de «dar un paso atrás» y apartarse de sus funciones religiosas publicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales.

«No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual», afirmó López Romero en una breve declaración a EFE.

«Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero», señala en un comunicado de la Archidiocesis de Rabat.

«Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán», continúa el comunicado.

«Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora», agrega el cardenal.

Cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada hoy martes.

El cardenal, de 74 años, insta en su comunicado a los católicos de Rabat a hablar del tema en las parroquias y remite al Servicio de Prevención de Abusos de la diócesis ante posibles denuncias.

López Romero, natural de Almería, se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay.

En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.EFE

mar/rcf