Así llegó Argentina: De remontada en remontada

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3 minutos

Andrea Montolivo

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El camino de la selección de Argentina hacia la final ha estado marcado por un cuadro que en el papel parecía favorable, pero que en la práctica ha visto a la Albiceleste avanzar de ronda con base en sufrimiento y remontadas, culminadas con el vibrante 1-2 de la semifinal ante Inglaterra.

Prórrogas con Cabo Verde y Suiza y dos remontadas de infarto ante Egipto, contra el que iba perdiendo 0-2 en el 78, y ante Inglaterra, abajo 0-1 en el 85, permitieron a ‘la Scaloneta’ llegar al MetLife Stadium para pelear con España por la que sería su cuarta estrella y su segundo título mundial consecutivo.

Todo comenzó con un triplete de Leo Messi ante Argelia y acabó, pendientes de la final, con una asistencia de pierna derecha de ‘la Pulga’ para el cabezazo de Lautaro Martínez en el minuto 90+2 de la semifinal.

Argentina arrolló por 3-0 a Argelia en su estreno, doblegó por 2-0 a Austria y endosó un 1-3 a Jordania, con un total de seis goles de Messi para cerrar con nueve puntos de nueve la fase de grupos.

Esa primera plaza en el grupo J le permitió a Argentina meterse en la zona más favorable del cuadro de la Copa del Mundo.

A la Albiceleste le tocó la sorpresa Cabo Verde en dieciseisavos, a Egipto en octavos y a Suiza en cuartos, pero el camino, en el terreno de juego, se reveló más complicado de lo que podía parecer.

Cabo Verde llevó a Argentina a la prórroga tras remontar dos veces, antes de sucumbir 3-2. Egipto fue el que más se acercó al milagro deportivo, al llegar al minuto 78 arriba por 0-2.

Pero todo cambió en los últimos minutos, con los goles de Cristian Romero, Leo Messi y Enzo Fernández que sellaron una espectacular remontada argentina, que se impuso finalmente por 3-2.

Con Suiza, verdugo de Colombia en octavos, Argentina se adelantó en el marcador, pero tuvo que esperar la prórroga para celebrar el pase de ronda.

Ante un rival con diez hombres por la ingenua doble amarilla a Brel Embolo, fue necesario un golazo de Julián Álvarez en el minuto 112 para irse arriba 2-1 que luego amplió Lautaro Martínez con un tanto a los 120+1 que sentenció el 3-1 definitivo.

Y el miércoles en Atlanta, en un clásico mundialista ante Inglaterra, la tensión no fue para menos.

Anthony Gordon adelantó a Inglaterra a los 55 minutos y el equipo de Thomas Tuchel llegó al 85 con ventaja, antes de derrumbarse ante la reacción de corazón de la Albiceleste.

Enzo Fernández igualó a los 85 con un disparo desde los 22 metros, a pase de Messi, para el 1-1, y Lautaro completó la remontada con un cabezazo a centro de Messi en el 90+2.

La próxima parada para la Albiceleste será este domingo en el MetLife Stadium, para la final con España. EFE

am/car