Asaltan en Chile un bus de argentinos que iban a Santiago de ‘turismo de compras’

Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- Un bus con turistas argentinos que iban a Santiago de Chil para hacer ‘turismo de compras’ fue asaltado este jueves por una banda criminal, que se llevó cerca de 26.000 dólares entre objetos personales y dinero en efectivo, informaron las autoridades chilenas.

El vehículo, que viajaba procedente de Mendoza en dirección a varios outlets de la periferia santiaguina, fue interceptado a primera hora de la mañana a la altura de la comuna de Til Til por varios autos, de los que se bajaron delincuentes con pistolas.

«Hay tres personas lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor y los otros dos son pasajeros», dijo en un punto de prensa el coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, quien indicó que las lesiones son «de carácter leve».

El coronel explicó que los delincuentes robaron a cerca de la mitad de los 60 turistas argentinos que iban en el bus y que les sustrajeron objetos personales, como relojes y móviles, y dinero en efectivo con el que pretendían comprar en outlets de la capital chilena.

«El monto de lo sustraído, de acuerdo a la información que entregan (las víctimas), es muy cercano a los 26.000 dólares», indicó Gutierrez, que aseguró que una parte de los turistas volvieron a Argentina y otros decidieron continuar con su itinerario de compras.

El turismo de compras procedente de Argentina se disparó desde el año pasado debido a la elevada inflación, la carestía y la sobrevaloración del peso argentino.

Según la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile, electrodomésticos, ropa, calzado, maquillaje y perfumes pueden llegar a costar hasta un 70 % menos en Chile que en Argentina.

Gran parte de los turistas entran por el paso de Los Libertadores, que conecta Mendoza con las ciudades chilenas de Santiago y Valparaíso y que el año pasado experimentó un aumento exponencial de las entradas en comparación con años anteriores, de acuerdo a datos oficiales. EFE

