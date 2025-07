Asambleísta de Ecuador denuncia amenazas contra asistente tras separarse del correísmo

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- La asambleísta ecuatoriana Jhajaira Urresta, quien el pasado jueves anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), denunció que uno de sus asistentes fue amenazado, por lo que decidió suspender su agenda pública de los próximos días.

«Uno de mis asistentes ha sido objeto de amenazas directas que atentan contra su seguridad personal y su integridad», dijo en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X Urresta, una de las caras más visibles del correísmo durante los últimos años en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.

Aseguró que realizará las denuncias correspondientes y tomará las medidas de seguridad adecuadas para proteger a su familia y a su equipo, y rechazó «cualquier forma de violencia o intimidación».

La asambleísta se separó de la RC en medio de un cruce de acusaciones con la presidenta del partido, la excandidata presidencial Luisa González, quien, según el legislador Sergio Peña, expulsado recientemente del correísmo, le habría dicho «tuerta de mierda» a Urresta durante unas conversaciones con otra persona.

La legisladora perdió un ojo durante las fuertes protestas sociales que vivió Ecuador en 2019.

Horas antes de hacer públicas las amenazas que recibió su asistente, Urresta contó en una entrevista con el medio digital La Calle que tras conocer la forma en la que supuestamente González se refirió a ella tuvo una conversación con Correa, quien le habría advertido de que si iba «contra Luisa» iba también contra él.

«Le expongo al expresidente Rafael Correa todo lo que ha pasado, las molestias que he tenido con la señora González (…) y le dije que me iba a declarar en rebeldía hasta que ella no aclare esta situación. Él me pregunta si lo iba a hacer público y yo le dije que sí (…) y su respuesta fue: entonces no cuentes conmigo, no cuentes con mi gente y no cuentes con Luisa. Si vas en contra de Luisa vas en contra de mí y me cerró el teléfono», relató Urresta.

Correa catalogó todo este hecho como algo «ridículo» y como una «telenovela rosa» que se «basa en una mentira ya comprobada: chats inexistentes y el bulo de un difamador», en referencia a Peña.

«Pero pareciera ser que la verdad se ha convertido en algo secundario, prácticamente irrelevante. Urresta sabía que lo del chat era mentira. Yo mismo se lo informé, pero no se buscaba la verdad, sino pretextos», escribió en su cuenta de la red social X el exmandatario, radicado en Bélgica desde que dejó el cargo.

La Revolución Ciudadana empezó el período 2025-2029 siendo mayoría, con 67 asambleístas frente a 66 del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente Daniel Noboa, pero poco a poco ha empezado a reducirse al perder hasta el momento cinco legisladores debido a enfrentamientos internos.

En la Asamblea de 151 curules y dividida en dos grandes bloques: correísmo y oficialismo, ADN ha sumado apoyos para algunas de sus iniciativas por parte de legisladores independientes y algunos del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), liderado por Leonidas Iza, quien en la primera vuelta de las elecciones presidenciales quedó tercero, por detrás de Noboa y González. EFE

cbs/sm/jrh