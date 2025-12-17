Asamblea de Ecuador apoya medidas para «restaurar democracia» en Venezuela y contra Maduro

Quito, 17 dic (EFE).- La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este miércoles una resolución para «respaldar las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, facilitando, en caso de ser necesario, la detención» del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

«Muchos quisiéramos que a ese señor (Maduro) le arrastren porque lo que ha hecho con sus ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad», dijo en el pleno del legislativo el asambleísta Esteban Torres, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien propuso la resolución.

La iniciativa consiguió 80 votos a favor y 59 en contra, estos últimos provenientes del partido Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), aliado de Maduro.

El respaldo busca «promover la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos, conforme a los estándares del derecho internacional», además de fortalecer la «cooperación entre Estados y organismos multilaterales para garantizar la transición democrática y la protección de los derechos fundamentales», según reza el texto de la resolución.

Torres también instó a «condenar la represión del Gobierno de Nicolás Maduro a sus ciudadanos críticos, y sus equivocadas políticas públicas que han provocado el éxodo de millones de venezolanos, despojados de sus derechos esenciales».

No es la primera vez que el oficialismo de Ecuador critica al presidente venezolano y apoya abiertamente a la líder de la oposición, María Corina Machado.

De hecho, el presidente Daniel Noboa viajó la semana pasada hasta Oslo para estar presente en la ceremonia en la que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz y señaló que el galardón es un reflejo de una causa común de la región que se une por un futuro de libertad y dignidad «innegociables».

Este miércoles, en una entrevista con EFE, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, calificó a Machado como «gran lideresa que representa a la democracia para las Américas».

«Representa lo que los principios que Ecuador y muchos países latinoamericanos y alrededor del mundo defendemos: los principios de la democracia, los principios de un Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional», dijo. EFE

