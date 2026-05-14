Asamblea de Ecuador cumplió el 55 % de agenda en un año de actual gestión, dice presidente

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Quito, 14 may (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento), el oficialista Niels Olsen, afirmó este jueves que el Legislativo cumplió el 55 % de la agenda presentada al inicio de su gestión, que comenzó el 14 de mayo del año pasado y termina en 2027, y que se aprobaron 24 leyes durante este tiempo.

Durante una rendición de cuentas por el primer año al frente del Legislativo, que tiene mayoría oficialista, Olsen sostuvo que la actual administración ha buscado recuperar la confianza ciudadana, modernizar el Parlamento y fortalecer su rol institucional.

Según el titular de la Asamblea, las leyes aprobadas estuvieron enfocadas en seguridad, institucionalidad democrática, desarrollo social y reactivación económica, entre ellas la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Ciberseguridad y reformas al sistema penitenciario.

«Este año, esta Asamblea cumplió la parte que le correspondía. La parte legislativa», dijo Olsen sobre el combate a los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que sufre el país andino en los últimos años.

Sin embargo, algunas de esas normativas, que habían sido enviadas por el presidente, Daniel Noboa, con carácter económico urgente, y tramitadas de manera exprés por el Parlamento, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, como la Ley de Solidaridad y la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Otras que también han sido impulsadas por el mandatario acumulan demandas de inconstitucionalidad que aún están en análisis del alto tribunal.

En materia de fiscalización, indicó que la comisión a cargo de esos temas procesó cinco solicitudes de juicio político y abrió siete procesos formales de control político.

También destacó la implementación de la curul electrónica, el registro biométrico, la publicación automática de la asistencia legislativa y la apertura de Casas Legislativas en las 24 provincias del país.

Durante este periodo, según el balance oficial, el pleno celebró 139 sesiones, se aprobaron 228 resoluciones y se priorizaron 53 proyectos de ley. EFE

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