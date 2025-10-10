Asamblea del C.Europa: el Nobel reconoce la voluntad de Venezuela de vivir en libertad

París, 10 oct (EFE).- El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el griego Thedoros Rousopoulos, subrayó este viernes que el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, más allá de la dimensión personal, sirve para reconocer «la voluntad colectiva del pueblo venezolano de vivir en libertad y dignidad».

En un comunicado, Rousopoulos felicitó «efusivamente» a la líder de la oposición venezolana, que hace apenas un año fue distinguida por esta Asamblea en la que están representados 46 países europeos con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos «por su incansable lucha por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela».

Para el presidente de la cámara paneuropea, el Nobel para Machado es un poderoso reconocimiento no sólo de su coraje y determinación personal, sino también de la voluntad colectiva del pueblo venezolano de vivir en libertad y dignidad».

El político derechista griego aseguró que «la voz de María Corina Machado nunca ha flaqueado ante la persecución, la intimidación ni el exilio».

Destacó que la acción de la Premio Nobel como fundadora de la organización Súmate, como parlamentaria y como líder de Vente Venezuela «sigue inspirando a quienes defienden la democracia en todo el mundo».

Por eso, «en nombre de la Asamblea Parlamentaria», manifestó su «más profunda admiración y apoyo» a ella y «a todos los venezolanos que siguen comprometidos con un futuro pacífico y democrático para su país”.

El Consejo de Europa es una organización diferente de la Unión Europea que reúne también a países que no forman parte de los Veintisiete y cuyo objetivo es la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho. EFE

