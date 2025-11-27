Aschbacher dice que España ganará visibilidad espacial al duplicar su aportación a la ESA

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE).- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, dijo este jueves en una entrevista con EFE que España, país que duplicó su aportación al presupuesto del organismo europeo en el trienio 2026-2028 respecto al anterior periodo (2023-2025), ganará visibilidad en el espacio.

«España va a conseguir mucha más visibilidad, y esta visibilidad tal vez esté en el lado de los astronautas. Nuestro astronauta Pablo (Álvarez) forma parte de nuestro equipo titular», dijo Aschbacher sobre el ingeniero leonés tras el Consejo ministerial de la ESA que acogió el miércoles y este jueves Bremen, ciudad del norte de Alemania.

«Nuestros astronautas están siendo entrenados ahora para futuras misiones», subrayó sobre unos profesionales cuya labor es «muy visible», sostuvo el responsable de la ESA, en su alusión al español seleccionado en 2022.

Además, Aschbacher se mostró agradecido con España por aumentar su aportación a la ESA, pues la contribución española al presupuesto de la agencia europea ha pasado de ser 920 millones de euros en el trienio 2023-2025 a 1.854 millones en 2026-2028, y alabó el papel industrial español en el área espacial.

«España es muy buena en tecnología, en la fabricación de satélites, pero también construyendo lanzadores. Tienen la empresa PLD Space que formó parte del Desafío Europeo de Lanzadores», afirmó Aschbacher.

«España tiene mucho que ofrecer desde astronautas a lanzadores para naves y obviamente el uso de información en datos que vienen del espacio para servicios de la vida diaria», agregó.

A la ESA, España ha pasado a aportar un 8,46 % en el nuevo presupuesto de la ESA, aprobado este jueves en valores históricos y de récord para la agencia que dirige Aschbacher.

Ese porcentaje convierte a España en el cuarto mayor contribuyente del presupuesto de la ESA, sólo por detrás de Alemania, Francia e Italia.

En el trienio 2026-2028, la ESA dispondrá de 22.070 millones de euros, un 30,4 % más que en los tres años anteriores.

«Ha sido un momento histórico. Y también me gustaría dar las gracias a España. España ha formado parte de este momento histórico, lo ha hecho posible. La suscripción del Gobierno español y de la ministra (de Ciencia, Innovación y Universidades Diana) Morant ha sido impresionante», señaló Aschbacher, al hacer mención al aporte español a un presupuesto de la ESA que nunca fue tan grande.

Además, en su opinión, estas inversiones españolas son algo «muy inteligente porque el espacio es un ámbito de futuro». EFE

