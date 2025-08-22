The Swiss voice in the world since 1935

Asciende a 13 el número de policías colombianos muertos en el ataque contra un helicóptero

Bogotá, 22 ago (EFE).- El número de policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio colombiano de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), ascendió a 13, según informó este viernes el presidente del país, Gustavo Petro.

El mandatario detalló en su cuenta de X que el policía que falleció en las últimas horas es el capitán Francisco Merchán, quien había resultado herido, y recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

«Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va (con) destino a los Estados Unidos», afirmó Petro.

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado supuestamente con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que fueron puestas en marcha «todas las capacidades institucionales» para «neutralizar (a) los responsables» de este ataque. EFE

jga/joc/ajs

