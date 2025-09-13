Asciende a 13 la cifra de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

(Actualiza el número de muertos)

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado de que se elevó a 13 el número de fallecidos por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital, el miércoles.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X la lista actualizada de afectados tras el siniestro, que suma ya 13 muertos, 40 hospitalizados y 30 lesionados dados de alta de los hospitales, hasta las 10.00 hora local (18.00 GMT) .

Confirmó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer de 49 años que resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo tras proteger a su nieta de dos años de las llamas.

La muerte de Matías Teodoro, cuya imagen con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo, también fue confirmada por sus familiares, después de que el jueves el gobierno difundiera erróneamente su muerte.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos que el viernes apuntaban a un choque con un objeto sólido que provocó una fuga de gas y posteriormente la explosión.

El jueves, la fiscalía consideraba como principal causa el exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, quien también permanece hospitalizado por quemaduras graves.

Como segunda línea de investigación, se informó de una posible relación con el incumplimiento de la regulación por parte de la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza de Grupo Tomza.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. EFE

