Asciende a 5.208 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

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El balance de fallecidos por los terremotos en Venezuela incrementó el domingo a 5.208, según el reporte diario publicado por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

El número de heridos se mantuvo en 16.740.

Los cerca de 100 nuevos decesos reportados en las últimas 24 horas se dan a más de tres semanas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte del país, principalmente el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó dos días después de los sismos que podrían llegar hasta 50.000. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

Rescatistas y voluntarios continúan en la búsqueda de cuerpos atrapados entre los escombros de los edificios colapsados.

En La Guaira, más de 20.000 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras.

Según las cifras oficiales más de 850 edificios están dañados y 190 se derrumbaron totalmente.

pgf-lp/lb