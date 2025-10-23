Asciende a 79 el número de muertos por intensas lluvias e inundaciones en México

3 minutos

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- El Gobierno de México informó este jueves que ascendió a 79 el número de personas fallecidas por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron recientemente a cinco estados del país, mientras que otras 19 permanecen desaparecidas, y agregó que ya se ha logrado ingresar a todas las comunidades afectadas.

De acuerdo con el micrositio oficial, el mayor número de decesos se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 21 decesos y 3 personas desaparecidas, y Querétaro con uno.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que viajará a las zonas afectadas para supervisar los trabajos.

“Voy a ir de nuevo a Veracruz hoy. Vamos a estar en Poza Rica y en Álamo y después vamos a Puebla”, dijo. “Vamos a revisar las labores de limpieza y la entrega de apoyos. Ayer fue muy importante la entrega ya a la población”, añadió.

La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno federal es garantizar el acceso a servicios básicos y acelerar la recuperación en las zonas más afectadas por las lluvias.

Se ha restablecido 99,7 % de servicio eléctrico

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se ha logrado ingresar a todas las comunidades afectadas por las recientes tormentas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, y que el servicio de energía eléctrica está restablecido en un 99,75 % en la región.

“Ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades que en su momento se vieron afectadas (…) Hemos llegado a la totalidad por vía aérea o terrestre y hemos acercado alimentación, agua y servicios de salud”, explicó.

La funcionaria precisó que 197 de los 288 caminos dañados ya fueron rehabilitados y que la limpieza de 1.161 de las 1.380 escuelas afectadas se encuentra concluida.

En cuanto a la ayuda humanitaria, más de 314.000 despensas se han distribuido entre los cinco estados, además de agua potable, comida caliente y atención médica.

El censo de viviendas afectadas, realizado por la Secretaría de Bienestar, contabilizó más de 78.000 hogares dañados, principalmente en Veracruz e Hidalgo, donde ya comenzó la entrega de apoyos económicos directos.

Velázquez destacó que en las labores de emergencia participan más de 53.000 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, entre ellos personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Bienestar y gobiernos estatales y municipales.

Las lluvias extraordinarias azotaron a cinco estados del centro de México entre el 7 y el 11 de octubre de 2025. EFE

csr/afs/nvm

