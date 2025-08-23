The Swiss voice in the world since 1935

Asciende a cuatro el número de fallecidos por la ola de incendios en Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 23 ago (EFE).- Un operario de una empresa dedicada a la lucha contra los incendios en Portugal que resultó herido el martes mientras combatía las llamas en la región Centro ha fallecido esta madrugada, informó este sábado el canal estatal luso RTP.

Con este fallecimiento ascienden a cuatro los muertos con motivo de la ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas.

La misma fuente precisó que se trataba de un hombre de 45 años de edad que permanecía ingresado con heridas en el 75 % del cuerpo tras participar en las labores de combate contra un incendio en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Según la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, esta jornada hay 31 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 2.300 efectivos, 762 vehículos y 26 medios aéreos.

La tercera víctima mortal en Portugal a causa de la ola de incendios de este verano había sido registrada el martes, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

cch/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR