Asciende a dos el número de muertos en Cuba por las lluvias de la tormenta tropical Imelda

3 minutos

La Habana, 29 sep (EFE).- Al menos dos personas han fallecido a causa de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Imelda en la región este de Cuba, que han dejado miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas.

El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó este lunes «el fallecimiento de dos personas» en un mensaje en redes sociales. El jefe del Gobierno insular pidió «al pueblo mantenerse informado y sumarse a la recuperación en cuanto sea posible».

Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba -segunda en importancia- y Guantánamo.

Medios estatales también informaron este lunes de la muerte de un hombre de 60 años en Santiago de Cuba (este) al desplomarse su vivienda a causa de las precipitaciones y un corrimiento de tierras. Aún no han trascendido más datos sobre el segundo fallecido.

En Santiago -donde durante 24 horas se acumularon 250 milímetros de lluvia- las inundaciones y los deslizamientos de tierra incomunicaron a 17 comunidades en las que residen más de 24.000 personas, de acuerdo con el periódico oficial Granma.

Entre los daños materiales destacan seis viviendas derrumbadas en Guantánamo y los 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras.

Ante la previsión de que se mantengan las lluvias aún este lunes, Santiago de Cuba y Guantánamo han suspendido las clases «hasta nuevo aviso» en todos los niveles educativos.

Las precipitaciones provocaron que el acceso por vía férrea a Santiago de Cuba esté cortado. «La crecida del río Cacón se llevó el balastro en el tramo entre los kilómetros 833,5 y 834 de la doble vía que da acceso a la capital santiaguera, dejándola inoperante», alertó Granma.

En la vecina provincia Guantánamo, más de 18.000 personas se encuentran evacuadas, la mayoría de ellas en casas de familiares y vecinos, y una de sus localidades más afectadas -Hatibonico- ha quedado anegada y aislada al desbordarse dos ríos.

Más inestabilidad

El Instituto de Meteorología (Insmet) explicó en su sexto aviso, publicado en la mañana del lunes, que Imelda se está fortaleciendo sobre Las Bahamas y que ha ido ganando «en organización e intensidad» por lo que «continuará generando inestabilidad» para el oriente de Cuba.

Los meteorólogos cubanos han advertido de que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe 2025, vigente desde este 1 de junio hasta el 30 de noviembre será «muy activa», con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla. EFE

