Ascienden a 16 los heridos en ataque masivo con drones contra región de Moscú

Compartir

2 minutos

Moscú, 18 jun (EFE).- Al menos 16 personas resultaron heridas este jueves en el ataque masivo con drones contra Moscú y la región adyacente, según informaron las autoridades locales.

Entre los heridos figuran dos niños de 3 y 10 años, precisó Andréi Voroviov, el gobernador de la región de Moscú, en las redes sociales.

Añadió que los servicios de emergencia siguen intentando sofocar los incendios provocados por el ataque, el mayor contra la capital y sus inmediaciones en dos años de guerra, según la agencia TASS.

En el sureste de Moscú los drones lograron impactar anoche contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace dos días.

«Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú», informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El alcalde estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo.

Todos los aeropuertos de la región de Moscú se vieron obligados a cerrar. Tan solo en el aeropuerto de Sheremétievo cancelaron 30 vuelos.

Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk. Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Otra más falleció en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.

El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú. EFE

mos/ah