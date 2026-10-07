Ascienden a 16.000 los afectados por las lluvias desde finales de agosto en Ecuador

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Quito, 7 oct (EFE).- A 16.075 ascendieron los afectados en Ecuador por las lluvias registradas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución, que ya había informado de un muerto como consecuencia de las lluvias, apuntó que se han reportado más de 249 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 21 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (51,81 %), deslizamientos (20,88 %) y vendavales (8,43 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según la estadística divulgada este miércoles por la SNGR con el balance hasta el martes, cerca de 4.600 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias, y 38 han quedado destruidas.

Además se han afectado alrededor de 9 kilómetros de vías, dos puentes y 1.304 hectáreas de cultivos.

La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que se estima que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Recordó que el Gobierno presidido por el empresario Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño. EFE

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