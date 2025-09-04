Ascienden a 17 el número de fallecidos en el accidente del funicular de Gloria en Lisboa
Lisboa, 4 sep (EFE).- El número de fallecidos en el accidente de ayer del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, ha ascendido a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, informó este jueves una portavoz de la Protección Civil.
La portavoz indicó que entre los fallecidos hay siete hombres y ocho mujeres, y que todavía no tiene datos sobre las dos heridos que perecieron en el hospital. Hay un total de 23 heridos. EFE
