Ascienden a 21 los fallecidos por la caída de un autobús por una ladera en Ecuador

1 minuto

Quito, 17 nov (EFE).- A 21 ascendió el número de fallecidos y a 40 el de heridos al caer el domingo un autobús por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos, confirmó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro de tránsito ocurrió en la vía Guaranda-Ambato, en el sector La Serrana, de la localidad de Simiatug, en la provincia andina de Bolívar.

De acuerdo al ECU 911, los heridos recibieron valoración médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud de las ciudades Ambato y Guaranda. EFE

