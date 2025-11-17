Ascienden a 21 los fallecidos por la caída de un autobús por una ladera en Ecuador

Quito, 17 nov (EFE).- A 21 ascendió el número de fallecidos y a 40 el de heridos al caer el domingo un autobús por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos, confirmó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro de tránsito ocurrió en la vía Guaranda-Ambato, en el sector La Serrana, de la localidad de Simiatug, en la provincia andina de Bolívar.

De acuerdo al ECU 911, los heridos recibieron valoración médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud de las ciudades de Ambato y Guaranda.

Añadió que los equipos en territorio confirmaron que el autobús perdió pista y se volcó en varios ciclos, precipitándose aproximadamente 150 metros.

Desde la Sala Operativa del ECU 911 de la ciudad de Guaranda se coordinó la movilización de unidades de primera respuesta del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional del Ecuador.

Al sitio acudieron ambulancias, unidades de rescate y especializadas, patrulleros y vehículos logísticos.

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el referéndum y consulta popular convocados a petición del presidente Daniel Noboa, según indicaron medios locales.

El domingo, la Fiscalía ordenó el levantamiento de cadáveres y la práctica de autopsias e identificación de los fallecidos, sin ofrecer ningún balance de víctimas del accidente.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue donde, este lunes, los familiares se organizaban para llevarlos en una caravana a sus poblaciones.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 accidentes de tránsito anuales y más de 2.000 fallecidos, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

