Ascienden a 21 los muertos por ataques israelíes en Gaza, entre ellos 6 niños

1 minuto

Gaza, 4 feb (EFE).- Los muertos en la ola de ataques lanzada desde la noche del martes por el Ejército israelí en Gaza ascienden a 21 personas, de las cuales 6 son niños, según la última información del Hospital Nasser del enclave, que registró dos niños de 12 años fallecidos en los últimos bombardeos en el sur de la Franja.

Según informaron a EFE fuentes de dicho hospital, los últimos ataques en Al Mawasi, dentro de la gobernación sureña de Jan Yunis, causaron un total de tres muertos: dos niños de 12 años y un paramédico de la Media Luna Roja. Inicialmente, la organización había anunciado la muerte del paramédico junto a otra persona sin dar más detalles.EFE

