Ascienden a 22 los muertos por el virus del Nilo Occidental en Italia

Roma, 21 ago (EFE).- Italia eleva a 22 el número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental y confirma 351 casos, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

De los 351 casos confirmados, 158 han evolucionado en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, mientras que 162 presentaron fiebre.

Las regiones más afectadas son Lacio (centro), cuya capital es Roma, con 59 casos neuroinvasivos y 10 fallecidos, y Campania (sur), que registra 54 casos de esta variante y 9 muertes.

Las otras víctimas corresponden a Piamonte (norte), Lombardía (norte) y Calabria (sur), con un fallecido en cada región.

La letalidad, calculada sobre las formas neuroinvasivas, la variante más grave de la enfermedad, es del 13,9 %, una cifra inferior al 20 % registrado en 2018 y al 14 % del año pasado.

En el boletín semanal se señala que la expansión del virus continúa en las áreas endémicas del norte de Italia, pero el número de casos refleja «la evolución epidemiológica de los últimos años» y la proporción de casos graves está «en línea con la de las temporadas anteriores».

En 2024 se registraron 484 casos, de los cuales 266 fueron en forma neuroinvasiva, con un total de 36 fallecimientos, mientras que en 2023 se notificaron 394 casos (195 neuroinvasivos) y 32 muertes, según datos del Ministerio de Sanidad italiano.

El virus del Nilo Occidental, transmitido principalmente por mosquitos del género Culex, tiene como reservorios a aves migratorias y gaviotas, por lo que las autoridades sanitarias italianas insisten en medidas preventivas como el uso de repelente, ropa adecuada y la eliminación de aguas estancadas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) alertó este miércoles que Italia es el país europeo con más casos detectados de virus del Nilo Occidental.

Además, advirtió que Europa sufre brotes más prolongados e intensos de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental o el chikunguña, debido a factores medioambientales y climáticos.

Sobre estas otras enfermedades, el ISS confirmó en el boletín de este jueves que en lo que va de año el sistema de vigilancia nacional ha registrado 66 casos confirmados de chikunguña, con 37 vinculados a viajes y 29 autóctonos, pero sin víctimas mortales.

También se han contabilizado 66 casos 123 casos confirmados de dengue, de los cuales 115 están asociados a viajes al extranjero y 4 son autóctonos.

Ambos virus han mostrado transmisión local en las regiones de Emilia-Romaña (norte) y Véneto (norte), donde se investigan varios focos y casos esporádicos.EFE

