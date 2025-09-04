Ascienden a 23 el número de heridos en el accidente de funicular en Lisboa
Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal confirmaron este jueves que ascendió a 23 el número de heridos en el accidente del turístico funicular Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), en el centro de Lisboa, que se cobró la vida de 15 personas.
Una fuente de la Polícia Judiciária (PJ) confirmó a EFE que aumentaron los heridos de 18 a 23, y que cinco de ellos siguen en estado grave.
Por el momento, las autoridades siguen sin confirmar la nacionalidad de las víctimas.
Entre los heridos hay dos personas de nacionalidad española, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
«El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas» y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron previamente las mismas fuentes consultadas por EFE.
En la tarde del miércoles el descarrilamiento de este funicular, uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.
El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves. EFE
